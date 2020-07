Rachat de l’OM : Ça tourne mal, Ajroudi saisit la justice

Le projet de rachat de l’OM prend une tournure à laquelle personne ne s’attendait. Mohamed Ayachi Ajroudi aurait été victime d’une tentative d’escroquerie et a porté plainte.

Mohamed Ayachi Ajroudi, victime d’une tentative d’escroquerie ?

Mohamed Ayachi Ajroudi est l’homme d’affaires qui veut racheter l’OM pour en faire l’un des plus grands clubs d’Europe. Dans un entretien accordé au Figaro, il a promis d’investir massivement et de signer des stars mondiales, comme Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. Le richissime ingénieur franco-tunisien et potentiel repreneur de l’Olympique de Marseille n’a pas manqué de se faire tacler dans les médias. Selon Mourad Boudjellal, qui sera président de l’OM en cas de rachat, Mohamed Ayachi Ajroudi est réellement victime d’une tentative d’escroquerie d’ « un maître chanteur, qui fait du lobbying auprès de quelques journalistes car il n’a pas touché les 60.000 euros qu’il réclamait au téléphone ». Une grosse révélation faite sur RMC Sport ce vendredi par l’ancien président du RC Toulon, qui ajoute que cet homme est un « un maître chanteur qui a pignon sur rue et sur Twitter et qui lui a demandé une somme d’argent pour ne pas le dénigrer ».

Une plainte déposée contre le maître chanteur

Face à cette pratique répréhensible, Mohamed Ayachi Ajroudi et son clan ne se laissent pas intimités. Ils ont saisi la justice. « Un dépôt de plainte a donc été fait », a annoncé Mourad Boudjellal, offusqué par une autre pratique encore plus condamnable du maître chanteur et ses complices, à savoir un harcèlement contre la famille du candidat au rachat de l’OM. En effet, en plus de la tentative d'escroquerie, ses individus se sont « permis de mettre le numéro de téléphone de son épouse et de ses enfants sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire qu’elle est harcelée, par des gens qui n’ont pas de bonnes intentions ».