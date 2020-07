Angers SCO Mercato : Le SCO s'offre Melvin Zinga (officiel)

Après Paul Bernardoni, Angers SCO s’est offert les services de Melvin Zinga, un jeune gardien de but international formé au Havre AC. Il a signé un contrat de 3 ans.

Angers SCO : Melvin Zinga se lie au SCO jusqu'en 2023

Ce n’est pas seulement en attaque qu’Angers SCO se renforce cet été. Le club blinde également ses arrières. Ainsi, les dirigeants angevins n’ont pas hésité à sortir 7 M€ pour recruter Paul Bernardoni à Bordeaux. Ce dernier a pris la place de gardien de but N°1, aux dépens de Ludovic Butelle (37 ans). Mais les dirigeants du Sporting Club de l’Ouest ne se sont pas arrêtés là. Ils ont recruté Melvin Zinga au Havre AC, son club formateur. Après les arrivées de Noah Fatar (ailier droit de 18 ans), Jaly Mouaddib (attaquant de 18 ans) et Ayoub Yousfi (milieu offensif de 17 ans), Angers SCO démontre une fois de plus qu’il « mise sur la jeunesse ».

Qui est la recrue du SCO, Melvin Zinga ?

Comme Paul Bernardoni (portier de la sélection des Espoirs de France), Melvin Zinga (1,87 mètre) est international Tricolore depuis 2017. Il a commencé avec les U16, puis les U17, avant d’intégrer la sélection des U18 des Bleuets, en août 2019. Le gardien de but gaucher a participé à la Coupe du monde U17 avec l’équipe de France en 2019, au Brésil. Il a pris part à 6 matchs, pour 5 victoires et seulement 4 buts encaissés. Arrivé au Havre AC alors qu'il n'avait que 6 ans, Melvin Zinga y a fait toutes ses classes.