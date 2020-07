Barça : Griezmann, Quique Setién revient sur ses performances

Antoine Griezmann a affiché un meilleur visage lors des deux derniers matches du Barça grâce aux changements tactiques décidés par Quique Setién. De quoi faire plaisir à ce dernier. Mais l’entraîneur barcelonais était également satisfait de son joueur avant ses dernières performances.

Antoine Griezmann plus à l’aise dans le 4-4-2 en losange ?

Antoine Griezmann ne s’est pas montré à la hauteur des espoirs placés en lui au Barça, où il a signé l’été dernier contre un chèque de 120 millions d’euros. Est-ce la faute à son repositionnement sur l’aile gauche, un poste qui n’est pas son poste préféré ? En tout cas, Quique Setién a décidé de faire des changements tactiques sur les deux dernières sorties du Barça en adoptant le 4-4-2 en losange. Un système qui permet à Antoine Griezmann de se retrouver régulièrement dans l’axe au cours du jeu. Et lors de la victoire contre Villarreal (1-4), l’attaquant de 29 ans a été particulièrement performant en étant impliqué sur l’ouverture du score et en marquant 1 but.

Quique Setién satisfait du joueur avant le changement tactique

Présent en conférence de presse ce vendredi, Quique Setién n’a pas manqué d’être interrogé sur le retour en forme du natif de Mâcon. Le coach catalan a d’abord reconnu que le changement tactique avait probablement profité à l’ancien joueur de l’Atletico Madrid. « Si je vois Griezmann plus à l’aise ? Il est possible que cette situation nouvelle lui ait bénéficié, il a davantage de prédisposition à y participer », a estimé le tacticien de 61 ans dans des propos relayés par AS. Mais pour Quique Setién, Antoine Griezmann n’a pas été performant seulement lors des deux derniers matches du Barça, il l’avait déjà été à de nombreuses rencontres. « Je pense toujours qu’il est un grand joueur. […] Et il l’a fait dans de nombreux matchs. J’étais déjà satisfait de son rendement lors de certains matchs. J’étais déjà heureux », s’est enflammé l’ex-patron du banc du Betis Séville.