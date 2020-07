PSG - Atalanta : C1, Antonio Percassi se livre sur le choc

Invité surprise des quarts de finale de la Ligue des Champions, l’Atalanta Bergame va croiser le fer avec le PSG. Antonio Percassi, le président de la formation italienne, s’est prononcé sur le choc qui attend son équipe.

Le message d’Antonio Percassi au PSG

L’Atalanta Bergame n’est pas prête d’oublier sa première aventure en Ligue des Champions. Les hommes de Gian Piero Gasperini sont parvenus à se hisser jusqu’en quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Pour atteindre le dernier carré, l’Atalanta devra maintenant écarter un sérieux candidat au titre : le PSG. Une confrontation que ne redoute pas Antonio Percassi, le président de la formation italienne. Le dirigeant admet que le Paris Saint-Germain est « une équipe très forte ». Comme son entraîneur, le président bergamasque estime néanmoins que son club a « une carte à jouer ». « Nous jouerons avec détermination et on essaiera de défendre nos chances », a confié Antonio Percassi interrogé par Sky après le tirage au sort effectué ce vendredi.

Des chances pour Bergame contre Paris ?

Dauphin de Manchester City, l’Atalanta Bergame a écarté Valence sans complexe en huitièmes de finale. Le club italien a étrillé le club Che à domicile (4-1) avant de signer un nouveau succès au retour en Espagne (4-3). Josip Ilicic a été l’homme clé de cette double confrontation. L’attaquant slovène a inscrit un but lors de la première manche avant de s’offrir un quadruplé au retour. Le joueur de 32 ans porte l’attaque de « La Dea » cette saison avec 21 réalisations et 9 passes décisives en 33 apparitions. Outsider de Serie A (3e), l’Atalanta est pourtant la meilleure attaque du championnat (85 buts). Si elle est redoutable en attaque, la formation italienne affiche des failles en défense avec 39 buts concédés en Serie A et 16 en C1. Elle tourne d’ailleurs à deux buts encaissés par match en Ligue des Champions, chose qui devrait ravir la bande à Neymar.