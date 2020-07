Amiens SC : Relégué, Joannin vise un retour rapide en Ligue 1

C’est fini pour Amiens SC ! Le Conseil d’État a rejeté sa requête. Le club de Bernard Joannin jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Ce dernier a pris acte de la décision et se concentre désormais sur une possible remontée rapide.

Amiens SC : Joannin décide « de tourner la page »

Amiens SC est définitivement relégué en Ligue 2 suite à la décision du Conseil d’État rendue ce vendredi. En effet, le club picard a été débouté pour le recours déposé auprès de la plus haute juridiction administrative de France. Finalement, le président des Amiénois a admis la relégation de son équipe. Il a ainsi décidé « de tourner la page ». « Notre combat, maintenant, va se jouer sur le terrain. On va montrer notre combativité », a-t-il déclaré dans L’Équipe, au moment de commenter la décision de l'Institution publique.

Le nouveau défi du président d'Amiens SC

Bernard Joannin est désormais tourné vers le retour rapide en Ligue 1. Néanmoins, il est bien conscient que ce n’est pas gagné d’avance ! « Les victoires ne se décrètent pas, elles se construisent », a-t-il reconnu. Le nouveau défi du dirigeant est de faire en sorte « qu'Amiens SC ait une ambition de constituer une équipe avec des capacités importantes à gagner les matchs ». Bernard Joannin indique que « son job, en tant que président, est de permettre au coach, au directeur sportif et tous les joueurs de faire leur travail le plus excellemment possible ». Il a souligné que « la victoire sera une conséquence » de l’investissement de toutes les composantes du club.