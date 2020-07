Stade Rennais FC : DNCG, le club breton ne sera pas sanctionné

Ce vendredi, la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) s’est penchée sur les finances du Stade Rennais FC. Le club breton n’a fait l’objet d’aucune mesure concernant sa situation financière au titre de la saison 2020-2021.

Pas de mesure de la DNCG contre le Stade Rennais FC

Le Stade Rennais FC a reçu une bonne nouvelle ce vendredi 10 juillet. Après examen de sa situation financière, la DNCG n’a pris aucune mesure contre la formation bretonne. Autrement dit, le gendarme financier du football français reconnaît que les finances des Rouge et Noir sont irréprochables. De quoi permettre au Stade Rennais FC de gérer tranquillement son budget au titre de la saison 2020-2021. Un budget où 80 millions d’euros sont réservés au portefeuille mercato, le club ayant besoin de se renforcer pour confirmer en Ligue 1 la saison prochaine et faire une bonne participation en Ligue des Champions.

Le SRFC, un club financièrement solide

Le SRFC n’a pas échappé aux effets financiers négatifs de la crise sanitaire. Le 1er juillet, lors d’un entretien à Pleine Lucarne, Nicolas Holveck avait évoqué des « pertes de chiffre d’affaires… de l’ordre de 20 millions d’euros, compensées par le PGE (Prêt Garanti par l’État) que la LFP a souscrit… », tout en prévenant qu’ « il faut aussi envisager les pertes sur la saison prochaine » en raison d’ « un impact économique certain, des baisses de… revenus sponsoring et billetterie… ». En dépit de cette situation économique difficile, le Stade Rennais FC « a conservé tout le monde », s’est félicité le président breton, qui a ajouté que « tous les gros partenaires ont renouvelé, certains ont même abondé ». Côté abonnements, le club breton « est déjà à plus de 5 000 abonnés et… a ouvert il y a une dizaine de jours », a indiqué Nicolas Holveck avant de conclure : « Les signes sont plus positifs que ce qu’on avait imaginé. »