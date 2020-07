Bordeaux : Retournement de situation pour Paulo Sousa ?

Alors qu’il a déjà fait part de son envie de quitter les Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa pourrait revenir sur sa décision. Un important facteur pourrait faire changer d’avis au technicien portugais.

Un départ pour retenir Paulo Sousa à Bordeaux ?

Les relations ne sont plus au beau fixe entre Paulo Sousa et la direction des Girondins de Bordeaux. Au point où le technicien portugais a annoncé son départ à ses joueurs et ses dirigeants. En attendant de trouver un accord sur les modalités de son départ, l’entraîneur de 47 ans continue de diriger les séances de travail de ses poulains. Chose que Paulo Sousa pourrait continuer à faire dans les prochains mois. En interne, certains pensent en effet que le Portugais pourrait finalement rester au club. « Ce n’est pas garanti qu’il parte », a affirmé une source à RMC Sport. Pour le média, un départ de Frédéric Longuépée pourrait le faire revenir sur sa décision.

Le sort de Sousa scellé après le passage à la DNCG ?

La même source révèle que Paulo Sousa est soutenu par ses joueurs et le staff. Frédéric Longuépée lui ne fait plus l’unanimité chez les Girondins. Tout juste élu maire de Bordeaux, Pierre Hurmic réclame également le départ du président du FCGB. Pour RMC Sport, le passage devant la DNCG le 16 juillet sera autant déterminant pour l’avenir de Frédéric Longuépée que celui du technicien portugais. Si l’ancien champion d’escrime parvenait à garder la présidence après cette audition, Paulo Sousa devrait plier bagage. Et Frédéric Longuépée aurait fait de Jean-Louis Gasset le favori à sa succession. En revanche, si le président bordelais venait à être écarté par King Street, rien ne devrait changer sur le banc bordelais. Les prochains jours permettront d’en savoir plus à ce sujet.