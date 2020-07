Rachat de l’OM : Gros bémol sur le mercato annoncé par Ajroudi

Le milliardaire Mohamed Ayachi Ajroudi, intéressé par le rachat de l’OM, a annoncé un mercato un peu trop ambitieux après la vente de l’OM par Frank McCourt. Un gros doute vient d’être émis sur la capacité de l’homme d’affaires franco-tunisien à tenir ses propos.

Vente de l'OM : Le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi mis en doute

En pole position pour le rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi a dévoilé ses rêves pour le club phocéen. Une banque d’affaires mandatée par ce dernier serait justement en train de négocier la vente du club par Frank McCourt. D’un autre côté, les représentants de l’homme d’affaires américain continuent de nier une vente de l’OM et pourtant Mohamed Ayachi Ajroudi a pris le pas là où Mourad Boudjellal a reculé dans les médias. Mais sa dernière annonce ou insinuation dans les colonnes du Figaro ne rassure pas. Son idée de recruter Cristiano Ronaldo ou Zinedine Zidane a jeté un doute sur sa connaissance des réalités du monde du foot.

Pierre Ménès ne croit plus en Ajroudi

Pierre Ménès, journaliste du Canal Football Club, estime que les rêves du milliardaire franco-tunisien sont un peu trop grands pour devenir réels. Dans un Tweet, il a posté : « Supporters marseillais ça vous rassure ce genre de propos ? Moi pas du tout. » Il précise ensuite : « et c’est supposé être plus rassurant ? Je ne critique pas l’interview, mais le mec est chelou ».

Rachat de l’OM : Les déclarations de Mohamed Ayachi Ajroudi au Figaro

Mohamed Ayachi Ajroudi avait très exactement confié au quotidien : « …J’apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n'oublierai jamais, c'est Cristiano Ronaldo. J'aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille ? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve... Après c'est la tâche de Mourad Boudjellal. » Il avait aussitôt enchainé sur Zidane en disant : « Celui en place (André Villas-Boas, ndlr) est très bon, mais qu'est-ce qui serait mieux que d'amener l'enfant du pays ? »