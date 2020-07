Stade Rennais SRFC Mercato : Salisu, la décision attendue

Le Stade Rennais SRFC est branché à la piste Mohammed Salisu ce mercato estival. Le joueur ghanéen de Valladolid est intéressé par le projet Rouge et Noir mais reste pour l’instant indécis, même si une de ses dernières démarches pourrait tout débloquer.

Stade Rennais FC : Mohammed Salisu prend conseil auprès de John Mensah

Le Stade Rennais attend toujours la décision de Mohammed Salisu qu’il aimerait recruter lors de ce marché des transferts. Le joueur ghanéen lui se sent plus proche de la Premier League à cause de la Langue anglaise, officielle dans son pays. Il souhaitait en premier lieu que le blocage (l’affaire du permis de travail anglais) qui empêche une avancée de Southampton soit levé pour rejoindre ce club. Comme les joueurs d’Afrique francophone qui restent majoritairement attirés par la France et ses clubs, Mohammed Salisu est anglophone et donc il imagine avoir plus de facilité de s’intégrer en Angleterre. Seulement, son compatriote John Mensah, ancien joueur du Stade Rennais auprès de qui il aurait pris conseil, lui a dit beaucoup de bien sûr le Stade Rennais. Depuis, le joueur n’arrive pas à se décider malgré dans la grosse concurrence entre le SRFC et Southampton.

Le SRFC et son argument de Ligue des Champions

Le colosse défenseur central de 1,91m, tout juste âgé de 21 ans, est estimé à 11 millions d’euros par Transfertmarkt mais ses dirigeants en demandent 12, montant de sa clause libératoire. Même s’il n’a encore fait aucun choix, la possibilité de joueur la Ligue des Champions avec le Stade Rennais (troisième de Ligue 1 la saison 2020) la saison prochaine ne le laisse pas indifférent. Les prochaines semaines s’annoncent décisives sur le choix que pourrait faire Mohammed Salisu, principale cible du Stade Rennais à son poste.