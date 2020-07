OM : Alvaro Gonzalez, ses aveux sur des joueurs et la Ligue 1

Définitivement transféré à l’OM cet été, Alvaro Gonzalez a accordé une interview à L’Equipe. L’occasion pour le défenseur central de l’Olympique de Marseille de révéler le nom des joueurs qui l’ont impressionné en France et de se prononcer sur le niveau de la Ligue 1.

Alvaro Gonzalez marqué par plusieurs joueurs de Ligue 1

Prêté avec option d’achat l’été dernier par Villarreal, Alvaro Gonzalez s’est imposé comme le véritable patron de la défense de l’OM. Les dirigeants marseillais n’ont pas hésité à lever son option d’achat pour signer son transfert définitif à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023. S’il est un grand admirateur de l’un de ses coéquipiers, le défenseur central espagnol a tout de même eu fort à faire face à certains attaquants adverses. Ainsi, Alvaro Gonzalez avoue avoir été impressionné par son jeune coéquipier « Bouba Kamara, par exemple », mais aussi par ses adversaires « Ben Yedder, Slimani, M’Baye Niang, Denis Bouanga ».

La Ligue 1, un championnat de niveau très relevé

L’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone s’est également prononcé sur le niveau de la Ligue 1. Il ne partage pas l’opinion selon laquelle le championnat français est de niveau inférieur à celui des plus grands championnats d’Europe. Selon le joueur de 30 ans, la Ligue 1 « figure parmi les Championnats européens de très haut niveau ». Pour s’en rendre compte, il n’y a qu’à « voir les clubs en Ligue des Champions, le PSG, Lyon qui a battu la Juve… ». Affirmer que « la Ligue 1 n’est pas de haut niveau est faux ». Alvaro Gonzalez note que le championnat français est « une Ligue physique » où « les joueurs vont très vite » et « aiment courir dans les espaces ». En revanche, en Espagne, le style « est davantage sur des passes courtes, des joueurs plus techniques » D’où « deux styles différents, mais tous deux très respectables ».