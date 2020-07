PSG, C1 : Atalanta, Thomas Tuchel reçoit un avertissement

Ancien joueur de l’Atalanta Bergame, Ousmane Dabo a livré son avis sur le prochain adversaire du PSG. Selon lui, Thomas Tuchel devra se méfier du petit poucet de la Ligue des Champions.

Ousmane Dabo prévient Thomas Tuchel au sujet de l’Atalanta

Sur le papier, le Paris Saint-Germain part favori contre l’Atalanta en quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec l’effectif dont il dispose, Thomas Tuchel ne devrait pas s’inquiéter avant d’affronter le néophyte bergamasque. Mais pour Ousmane Dabo, le technicien allemand et ses troupes doivent rester sur leurs gardes. Ancien joueur de « La Dea », le milieu de terrain estime que l’Atalanta « n’est pas un bon tirage pour Paris ». « L’Atalanta est dans une forme incroyable. C’est une équipe qui court énormément et met une grosse intensité dans son jeu », a-t-il confié au Parisien. Pour lui, les Italiens seront plus en jambes que les poulains de Thomas Tuchel.

Un manque de compétition préjudiciable au PSG ?

« On sait que lorsque les deux équipes vont s’affronter, l’Atalanta terminera son championnat avec des matchs qui comptent, alors que Paris n’aura joué que deux finales de coupes », a poursuivi Ousmane Dabo. Depuis la reprise de la Serie A le 20 juin, le club italien n’a connu que la victoire lors de ses six sorties. Les hommes de Gian Piero Gasperini vont terminer le championnat le 2 août, soit 10 jours avant le choc. Entre temps, les poulains de Thomas Tuchel auront cinq rencontres à jouer pour préparer ce duel. Les Parisiens joueront trois matches amicaux du 12 au 21 juillet. Ils seront opposés au Havre AC (le 12), Shamrock Rovers (le 17) et au Celtic Glasgow (le 21 juillet). Après ces exhibitions, le PSG aura deux finales à jouer contre l’ASSE en Coupe de France (le 24) et l’OL en Coupe de la Ligue (le 31).