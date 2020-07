ASSE : Victoire contre Nice, Claude Puel tire des satisfactions

Claude Puel a aimé la prestation de l’ ASSE lors de la large victoire sur l’OGC Nice (4-1). Il note bien les jeunes joueurs de son équipe.

L'ASSE a renversé l'OGC Nice

L’ASSE a signé une deuxième victoire en match amical contre l’OGC Nice (4-1), après celle contre le GFA Rumilly (4-1). L’équipe de Claude Puel a renversé celle de Patrick Vieira. Menés (1-0, 17e), les Stéphanois ont égalisé peu avant la pause grâce à la recrue Jean-Philippe Krasso (1-1, 41e), puis ils sont passés à la vitesse supérieure en deuxième période en marquant trois buts. Comme contre le club amateur, Charles Abi a signé un doublé en l’espace de 10 minutes (46e et 56e). Le jeune Yvann Maçon a marqué à la 51e minute.

Claude Puel apprécie la réaction de l'ASSE

Le coach de l’ASSE est satisfait de la prestation des deux équipes alignées. « On a été sérieux et impliqués, en première comme en deuxième période », a-t-il noté. « On n’a pas été assez acteur pour les empêcher de jouer et de développer leurs attaques », a ajouté Claude Puel qui a apprécié la réaction de son équipe menée suite à un but de Khéphren Thuram. « C’était bien d’avoir une réaction collective comme celle-ci », a-t-il apprécié. Selon le technicien des Verts, le fait de « marquer rapidement après la pause » a été très positif. Claude Puel souligne qu’il y « avait beaucoup de jeunes, donc c’était intéressant de les voir s’exprimer ». Rendez-vous le mercredi 15 juillet pour le 3e match amical de préparation de l'ASSE contre le Sporting de Charleroi.