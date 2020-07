Rachat de l'OM : L’organigramme du clan Ajroudi dévoilé

Mohamed Ayachi Ajroudi veut racheter l’Olympique de Marseille. En attendant de convaincre Frank McCourt de vendre, le milliardaire franco-tunisien sait déjà qui nommer à certains postes clés en cas de rachat de l’OM.

Rachat de l’OM : l’organigramme d’ Ajroudi déjà connu ?

Ingénieur et riche homme d’affaires franco-tunisien, Mohamed Ayachi Ajroudi est attiré par le rachat de l’OM. Depuis deux semaines, ce dernier et son clan, dont Mourad Boudjellal est un membre important, multiplient les déclarations et les promesses dans les médias. Ils assurent qu’en cas de rachat de l’OM, des centaines de millions d’euros seront investis dans le mercato, que Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo seront signés, que le club va rapidement reprendre sa place parmi les plus grands d’Europe… De quoi faire rêver les supporters, mais pas certains observateurs qui se montrent clairement sceptiques. Mais Mohamed Ayachi Ajroudi n’a rien à faire du scepticisme de ces observateurs. Il paraît assuré de pouvoir convaincre Frank McCourt de vendre et aurait même déjà nommé certains membres de son futur organigramme. « L’organigramme que Mohamed Ajroudi espère mettre en place est prêt », annonce Alexandre Jacquin dans La Provence ce samedi. Le journaliste du quotidien régional signale que Mehdi, fils du milliardaire franco-tunisien, « n’y figure pas pour l’instant, mais se verrait bien y jouer un rôle majeur ». Le confrère précise également que « Mourad Boudjellal serait président, Louis Acariès occuperait une fonction de « censeur » similaire à celle qu’il tenait lorsqu’il avait conseillé Pape Diouf à Robert Louis-Dreyfus pour la présidence en 2005 ».

Quelle réponse de Frank McCourt ?

Selon de récentes informations publiées par Le Parisien, Wingate, la banque mandatée par Mohamed Ayachi Ajroudi pour négocier le rachat de l’OM, serait déjà entrée en contact avec Frank McCourt. Pourtant, dans le clan du propriétaire marseillais, on soutient toujours que l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre. Surtout pas au moment où le club va faire son grand retour en Ligue des Champions, après 7 ans d’absence...