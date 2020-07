LOSC : Renato Sanches affiche son objectif de la saison

Recruté par le LOSC l’été dernier, Renato Sanches a été l’une des satisfactions lilloises malgré la saison tronquée. Le milieu de terrain portugais se projette désormais sur le prochain exercice avec un objectif en tête.

Renato Sanches ambitieux pour la saison prochaine

Le LOSC a placé beaucoup d’espoir en misant 20 millions d’euros sur Renato Sanches l’été dernier. Pour sa première saison avec les Dogues, le Portugais a donné satisfaction. Il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 30 matches. Si le Lille OSC n’a terminé que 4e de Ligue 1, le champion d’Europe est certain que le club nordiste fera mieux la saison prochaine. « Je suis sûr que la prochaine saison sera bien meilleure que cette année », a assuré l’ancien bavarois interrogé par MaisFutebol. A l’issue du prochain exercice, Renato Sanches rêve surtout de défendre son titre continental avec la Seleçao. Il en a fait une priorité. « Tout joueur portugais veut participer à l’Euro et je ne le cache pas. C’est certainement un objectif », a déclaré le Golden Boy 2016.

Une bonne progression sous Christophe Galtier ?

Pour atteindre cet objectif, Renato Sanches a conscience que le chemin est encore long. Le milieu de 22 ans sort d’une longue galère au Bayern Munich. Il avait rejoint le club allemand juste après le sacre à l’Euro 2016. Aujourd’hui à Lille, le joueur formé au Benfica estime avoir beaucoup progressé sous les ordres de Christophe Galtier. « Je pense que je suis un joueur beaucoup plus complet qu’il y a deux ou trois ans (…) Je joue avec plus de prudence balle au pied, je ne rate pas autant de passes ou je perds autant de balles que j’ai perdu auparavant », a souligné Sanches. Il ne reste donc plus qu’à afficher la même constance pour revenir dans les bonnes grâces de Fernando Santos, son sélectionneur.