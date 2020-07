OL LdC : Rudi Garcia, une préparation spéciale avant la Juve

L’ OL prépare activement son match contre la Juventus en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Rudi Garcia est excité à l’idée de devoir affronter des équipes de gros calibre lors du Final 8, mais avant, il faudra sortir la Vieille Dame. Le coach des Lyonnais a un plan de préparation spéciale pour ce match décisif.

OL : 3 matchs avant la Juventus, Rudi Garcia valide

L’OL a battu la Juventus (1-0) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Repoussé en raison de la pandémie de COVID-19, le match retour est fixé au 7 août à Turin. En cas de match nul ou d’une défaite d’un but d’écart, autre que (1-0), Rudi Garcia serait qualifiée pour le tournoi final (Final 8) qui se disputera au Portugal, entre le 12 et le 23 août. Pour être présent au rendez-vous de Lisbonne, « la préparation est primordiale » selon l'entraineur de l'Olympique Lyonnais. Ayant démarré la préparation depuis le 8 juin, l'OL va donc entamer une phase décisive dès la semaine prochaine. L'équipe de Rudi Garcia prendra part à un tournoi amical (Trophée Veolia) au Groupama Stadium. L'équipe affrontera deux clubs écossais, Rangers FC et Celtic FC, le 16 et 18 juillet. « Jouer les Rangers et le Celtic, deux équipes de haut niveau en Écosse, c’est exactement ce que l’on recherche », s'est réjoui le coach des Gones. Après les deux équipes de Glasgow, l'OL compte jouer un dernier match pour boucler sa préparation avant la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG le 31 juillet et le rendez-vous avec la Juventus le 7 août. « On veut jouer notre dernier match amical le 24 juillet », a annoncé Rudi Garcia. Le plan de ce dernier étant d'avoir « une semaine pleine de préparation avant la finale de Coupe de la Ligue et une autre avant la Ligue des Champions.

Deux matchs amicaux déja disputés

Pour rappel, l'OL a déjà disputé deux matchs amicaux pendant sa préparation estivale. Le premier a été une balade de santé contre le club amateur suisse (6e division) US Port Valais, balayé (12-0). Le deuxième match contre l'OGC Nice était plus équilibré, avec une courte victoire des Lyonnais (1-0).