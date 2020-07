Amiens SC Mercato : Kakuta à Lens, les révélations de Joannin

Présenté comme un dossier à 5 millions d’euros, le prêt du milieu offensif Gaël Kakuta au RC Lens par Amiens SC pourrait coûter beaucoup plus cher que le montant annoncé.

RC Lens : Gaël Kakuta plus cher que prévu ?

Le RC Lens a recruté 6 joueurs avant la clôture de la première partie du mercato estival franco-français. Sixième et dernière recrue des Lensois, Gaël Kakuta a été prêté avec option d’achat par Amiens SC. Alors que le promu en Ligue 1 ne voulait payer que 3 millions d’euros, il pourrait finalement être obligé de lâcher beaucoup plus que ce prix, selon les révélations de Bernard Joannin. Dans un entretien au Courrier Picard, le président amiénois a expliqué que le joueur de 29 ans a rejoint les Sang et Or sur la base « d’un prêt de 1,7 M€ et si Lens se maintient en Ligue 1, le RCL devra… verser 4 M€ » à Amiens SC. Autrement dit, les Lensois pourraient finalement payer 5,7 millions d’euros pour Gaël Kakuta.

Retour au bercail pour le globe-trotteur

De retour 13 ans après son départ, l’ailier ne sera pas dépaysé au RC Lens. En effet, c’est au sein de ce club qu’il a commencé sa formation (1999-2007) avant de la poursuivre à Chelsea (2008-2011). Le natif de Lille a ensuite parcouru le monde pour la pratique de son métier de footballeur. Gaël Kakuta a joué dans 10 déférents clubs : Fulham FC, Bolton (Angleterre), Dijon FCO (France), Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Lazio Rome (Italie), Rayo Vallecano, FC Séville (Espagne), Hebei China Fortune (Chine), Deportivo La Corogne et Amiens SC. Gaël Kakuta est la 6e recrue estivale des Lensois après Corentin Jean, Jonathan Clauss, Loïc Badé, Wuilker Farinez et Facundo Medina.