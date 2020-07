Real Madrid : Zidane fait le point pour Karim Benzema

Le Real Madrid s’en est une fois de plus remis à Karim Benzema pour engranger une victoire (2-0) contre Alavés. Zinedine Zidane, le coach des Merengues, a donné des nouvelles de son poulain qui semblait touché à la cuisse à sa sortie en fin de match.

Rien à signaler pour Karim Benzema selon Zinedine Zidane

En l’absence de quelques cadres (Ramos, Marcelo, Carvajal), le Real Madrid s’est imposé contre Alavés (2-0) samedi. Une victoire que les Merengues doivent une fois de plus à Karim Benzema. L’attaquant tricolore a inscrit le premier but sur penalty avant d’offrir le but du break en début de seconde période à Marco Asensio. Artisan du nouveau succès madrilène, l’ancien lyonnais a cédé sa place en fin de match et semblait traîner une gêne à l’arrière de la cuisse. Rien d’inquiétant toutefois selon son entraîneur Zinedine Zidane. Le coach du Real a rassuré sur l’état de KB9. « Il a pu continuer à jouer, c’est juste un coup (…) Je crois que ce n’est rien de grave, juste un peu de fatigue. A part ça, non, Karim ne s’est plaint de rien », a indiqué le technicien madrilène.

Benzema, un indispensable de Zidane ?

Leader de Liga, il reste encore trois matches au Real pour s’offrir le graal cette saison. Karim Benzema et ses partenaires comptent 4 points d’avance sur le Barça. Les Merengues se déplaceront à Grenade lundi avant de recevoir Villareal jeudi. Lors de la dernière journée, le Real jouera sur la pelouse de Leganés. Pour ces rencontres, les socios merengues espèrent avoir un Benzema encore au top. Le numéro 9 de Los Blancos porte l’attaque du club cette saison avec 18 buts et 8 passes décisives en Liga. Il est le deuxième meilleur buteur du championnat derrière Lionel Messi et ses 22 réalisations.