ASSE : Claude Puel ne veut plus de William Saliba

L’ ASSE n’est toujours pas certaine d’avoir William Saliba à sa disposition pour la finale de la Coupe de France contre le PSG. Le club poursuit les discussions avec Arsenal, mais Claude Puel s'est montré moins intéressé par un retour de son ancien joueur dans le groupe de l' AS Saint-Étienne.

ASSE : Puel estime que la préparation de Saliba est perturbée

L’ASSE et Arsenal n’ont trouvé aucun accord formel pour un retour de William Saliba dans le groupe stéphanois. Ce dernier est toujours incertain pour la finale de la Coupe de France, le 24 juillet, contre le Paris Saint-Germain. Dans un communiqué publié le 1er juillet, Arsenal avait indiqué que l’AS Saint-Étienne n’a pas respecté le protocole du staff médical du club londonien. « Nous avons demandé à Saint-Étienne de suivre un plan d'entraînement clair avec William Saliba, en étroite collaboration avec notre club, afin de nous assurer qu'il soit parfaitement en forme pour le début de la saison prochaine. À notre grande surprise, nous n'avons pas pu parvenir à un accord à ce niveau et nous ne sommes tout simplement pas prêts à risquer le bien-être d'un joueur d'Arsenal », avaient indiqué les Gunners.

Malgré la frustration d'Arsenal, les négociations pour trouver un arrangement encadrant un retour du jeune défenseur à l'Etrat pour préparer la finale ont été maintenues. Aux dernières nouvelles, la tendance était à un retour du joueur de 19 ans à Saint-Étienne. Cependant, Claude Puel n’est plus sûr du niveau physique actuel de ce dernier. Avec les tergiversations autour de sa participation au match contre le PSG, sa préparation est évidemment perturbée. « Il n’y a aucune avancée », a-t-il lâché, après la victoire (4-1) de l' ASSE sur l’OGC Nice en amical. « Plus on va dans le temps, moins ça paraît plausible, dans la mesure où tout joueur a besoin d’entraînement, de rythme », a expliqué l’entraineur de l’ AS Saint-Étienne.

Saint-Étienne : Claude Puel prêt à se passer de William Saliba

En effet, Claude Puel ne semble plus compter sur le joueur transféré à Arsenal alors qu’on est à deux semaines du match. « J’ai préféré depuis un petit moment me concentrer sur mon groupe et pas sur certains atermoiements », a déclaré le technicien stéphanois. Notons que William Saliba n’a pas disputé les deux matchs amicaux de l’ASSE, contre Rumilly et l’OGC Nice (4-1). Pour rappel, l'arrière formé à l'ASSE avait contribué à la qualification des Stéphanois à la finale. Il souhaite participer à cette finale face au PSG, mais son club s’y refuse. La raison, l’ ASSE a décidé de maintenir inchangé son protocole d’entraînement.