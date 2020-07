FC Nantes Mercato : Gourcuff a déjà un avis sur ses recrues

Actif lors de la première partie du mercato estival, le FC Nantes a recruté Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella. Deux joueurs qui impressionnent déjà Christian Gourcuff pour leurs performances à l’entraînement.

Gourcuff, le coach nantais s’enflamme pour Castelletto et Chirivella

Comme tous les clubs qui ambitionnent de faire un bon parcours la saison prochaine, le FC Nantes s’est renforcé cet été en signant Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella. Performant à l’entraînement en vue de la prochaine saison, ces « deux joueurs s’annoncent d’excellentes pioches », s’est félicité Christian Gourcuff dans Presse Océan. « Jean-Charles Castelletto, je ne l’attendais pas à ce niveau-là et sur le plan de l’état d’esprit c’est remarquable », a indiqué l’entraîneur des Canaris avant d’ajouter : « Quant à Pedro (Chirivella), on connaissait ses qualités sur le plan de l’intelligence, mais pour lui aussi, à ce niveau-là, c’est une agréable surprise. »

FC Nantes : Le coach satisfait de son groupe

Christian Gourcuff a également évoqué l’ambiance au sein du groupe nantais en cette période de préparation estivale. Selon l’entraîneur du FC Nantes, « le groupe est facile à vivre, il y règne une très bonne ambiance de travail et même s’il y a la concurrence, cela ne nuit pas à la qualité relationnelle ». Si le tacticien n’exclut pas une crispation « au fil des semaines avec le mercato et une concurrence qui va s’accroître », il reconnaît tout de même que la bonne ambiance actuelle « facilite l’intégration de ces joueurs-là qui sont venus en toute humilité ».