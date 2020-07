RC Lens Mercato : Confidences de Kakuta sur son retour au RCL

Gaël Kakuta a signé avec le RC Lens, jeudi. Il s’agit d’un retour à la maison pour le milieu de terrain formé à La Gaillette (1999-2007). Dans sa première interview, il a livré des confidences sur ses souvenirs du club nordiste.

RC Lens : Gaël Kakuta était curieux quand il côtoyait les pros

Le RC Lens a fait revenir Gaël Kakuta sous ses couleurs, treize ans après son départ de son centre de formation, l'été de son retour en Ligue 1. Il pourra ainsi jouer pour la première fois sous le maillot des Sang et Or. Il en rêvait depuis son passage à La Gaillette. « C’est un moment spécial dans ma carrière, un moment que j’ai attendu », a confié le milieu offensif après avoir indiqué qu’il « est très heureux d’être de retour au Racing Club ». Gaël Kakuta a ensuite lâché une anecdote du temps où il était encore en formation au sein du club artésien. « À 15 ans, j’étais curieux, quand on allait dans nos vestiaires, j’aimais bien jeter un petit coup d’œil du côté du vestiaire des pros pour espérer voir des joueurs de l’équipe première. Et je me retrouve maintenant dans ce fameux couloir que j’aimais tant visiter. C’est spécial », s'est souvenue la recrue du RC Lens. Au sujet de son transfert d’Amiens SC, Gaël Kakuta estime que « revenir à Lens était sa priorité ».

Sans et Or : Kakuta veut écrire une histoire avec le RCL

En conclusion, le joueur de 29 ans a fait savoir qu'il a passé de superbes années au centre de formation du club. Il a aussi ajouté que « c’est le bon moment pour écrire une histoire avec l’équipe première" du RCL. Le Franco-Congolais est prêté aux Sang et Or par Amiens SC (relégué en Ligue 2), pour une saison, avec une option d’achat. Il est arrivé avec une grande expérience acquise dans 11 clubs et 5 championnats différents.