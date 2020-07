Real Madrid - Alaves (2-0) : Gareth Bale s'endort sur le banc

Le match entre le Real Madrid et Alaves (2-0), vendredi soir, de la 35e journée de Liga, a été marqué par un gag. Gareth Bale, qui n’a pas été aligné par Zinedine Zidane, volé la vedette à ses camarades qui ont fait le job en s’endormant sur le banc des remplaçants visage masqué.

Gareth Bale s’endort pendant le match

En s’imposant face à Alaves, grâce à Karim Benzema et Marco Asensio, le Real Madrid a fait un pas de géant vers son 34e titre de Liga. Pourtant ni les buteurs ni ce pas décisif vers le sacre n’auront marqué la rencontre. C’est plutôt le comportement de Gareth Bale qui a retenu l'attention des supporters madrilènes. Depuis le banc des remplaçants où il est plus régulier en ce moment, l’international gallois a trouvé le moyen de se faire remarquer. Une vidéo et des photos montrant l’ancien joueur de Tottenham endormi sur le banc, le visage barré par son cache-nez, circulent. À son réveil, l’air visiblement heureux, le milieu offensif madrilène s’est désaltéré avec une compote.

Le Gallois au coeur d’un nouveau scandale ?

Toute l’Espagne parle déjà de ces images. Le hic, c’est que Gareth Bale n’en est pas à son coup d’essai en matière d’écart de conduite. En difficulté ces dernières saisons, l’ailier madrilène est régulièrement annoncé sur le départ. Cependant, son immense salaire (17 millions d’euros par an) fait reculer les prétendants. Évoquée en dernier ressort, la piste chinoise n’a rien donné. Le joueur de 30 ans semble narguer les supporters et son entraîneur qui le maintient éloigné de son onze de départ.