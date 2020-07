OL C1: Laurent Blanc évalue les chances de Lyon face à la Juve

L' OL se déplace sur le terrain de la Juventus Turin le 7 août pour son match de 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Laurent Blanc s’est prononcé sur cette rencontre décisive pour la qualification en quart de finale.

OL : Laurent Blanc "Lyon n'est pas favori"

Laurent Blanc a livré son opinion sur le match retour de Ligue des Champions qui attend l' OL et la Juventus, en Italie. L’Olympique Lyonnais avait pris une légère avance à Décines, lors du match aller le 26 février, en battant les Bianconeri (1-0). Mais cette courte victoire n'assure pas la qualification aux Gones. Les joueurs de l' OL auront un déplacement difficile à faire à la Juventus Stadium sans leurs supporters. De l’avis de l’ancien entraineur de l’équipe de France et du PSG, l’OL partira avec un handicap dans le Piémont. « Lyon a un but d'avance, mais les équipes françaises ne seront pas favorites à cause de l'interruption de la Ligue 1 », a-t-il analysé, dans une interview accordée à Tuttosport. L’Olympique Lyonnais a disputé deux matchs amicaux contre l’US Port Valais et l’OGC Nice. L’équipe de Rudi Garcia affrontera ensuite le Rangers FC et le Celtic FC en amical. Ces matchs peuvent-ils suffire à apprêter l'effectif lyonnais pour le choc contre le champion d'Italie ? Selon le technicien français de 54 ans, cela est moins sûr. D'après Laurent Blanc, « ne pas jouer de matchs officiels est loin d'être un détail » avant d'affronter un adversaire de la taille de la Juventus Turin.

Laurent Blanc voit également la Juventus en difficulté

Après avoir évoqué les risques de l'arrêt prématuré de la Ligue 1 pour Lyon, Laurent Blanc a équilibré son commentaire. « Cela dit, je ne crois pas que ce sera aussi facile pour l'équipe de Maurizio Sarri (coach de la Juventus) », a-t-il lancé. Il faut rappeler que l’OL jouera contre le PSG, le 31 juillet, en finale de la Coupe de la Ligue, soit une semaine avant son rendez-vous avec la Vieille Dame.