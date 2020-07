Rachat de l’OM : Wingate, Ajroudi mandate une seconde banque

Candidat au rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi a mandaté la banque Wingate pour négocier directement avec Frank McCourt. Mais une autre banque se cache derrière l’établissement chargé de discuter directement avec le propriétaire de l’Olympique de Marseille.

Wingate mandaté par Ajroudi pour discuter directement avec McCourt

Mohamed Ayachi Ajroudi veut racheter l’OM. Un prix oscillant entre 200 et 300 millions d’euros est régulièrement évoqué. Pour présenter son offre, le milliardaire franco-tunisien a mandaté la banque Wingate pour discuter directement avec le clan Frank McCourt. Une information publiée hier vendredi et confirmée ce samedi par Stéphane Cohen. « C’est tout récent ! J’ai été mandaté cette semaine ! », a assuré le co-fondateur de Wingate à Foot Mercato. Mais l'établissement français n’est chargé que de présenter l’offre de Mohamed Ayachi Ajroudi et de discuter directement avec Frank McCourt. « Nous on est chargé de négocier l’acquisition donc de discuter avec le vendeur, s’il est vendeur (rires) et ses conseils », explique le banquier, qui souligne que mandater une banque française est la procédure normale, car « c’est un dossier français ».

Rachat de l'OM : la banque française coiffée par une banque internationale

Mais une seconde banque se cache derrière Wingate pour procéder au rachat de l’OM. De statut international, cette seconde banque est celle qui tire réellement les ficelles et Wingate n’en est que le représentant en France. « Dans ce dossier, vous aurez un tour de table qui ne sera pas franco-français », a prévenu Stéphane Cohen avant d’indiquer : « Cela arrive qu’on travaille en co-mandat avec une banque internationale, qui n’est pas présente en France et pour laquelle nous sommes le représentant en France. » Reste que le patron de l'établissement français ne connaît pas le nom de cette seconde banque, même s’il est convaincu qu’il y en a une qui se cache derrière le projet de rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires. « Là, en l’occurrence, même si je ne connais pas le nom de l’autre banque, c’est le cas », a reconnu le banquier français.