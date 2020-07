Bordeaux Mercato : Pablo Castro met deux options sur la table

A un an de l’échéance de son contrat, Pablo Castro s’est exprimé sur son avenir. Le défenseur brésilien n’entrevoit que deux issues pour la suite de sa carrière.

Pablo Castro, quitte ou double chez les Girondins

Un retour au bercail déjà programmé ?











Arrivé chez les Girondins de Bordeaux en 2015, il ne reste plus qu’un an de contrat à. Interrogé par le média brésilien Globo Esporte, le défenseur du FCGB a évoqué son avenir. Pour le joueur de 29 ans, deux choix se posent à lui. Le défenseur auriverde (2 sélections) se voit bien poursuivre l’aventure avec les Girondins au-delà de 2021. Il assure avoir eu des discussions dans ce sens avec sa direction. « Dès que je me suis blessé, juste avant le dernier match du championnat. On a commencé à en parler, ce qui me fait très plaisir », a confié Pablo Castro. De l’autre côté, le défenseur central est ouvert à un retour au Brésil . Il a une idée précise de son prochain club.En cas d’échec dans les négociations pour sa prolongation, Pablo Castro souhaite de nouveau défendre les couleurs des Corinthians. « Si je ne prolonge pas, je pense à retourner au Brésil. J'ai toujours dit que si un jour je reviens, je veux jouer aux Corinthians », a indiqué le joueur. Pablo avait été prêté au club pauliste entre janvier et décembre 2017. Il juge que son bail chez les Blanc et noir avait été expéditif. Il souhaite donc y retourner un jour. « J'ai eu une histoire là-bas, mais c'était très court », a-t-il fait savoir.