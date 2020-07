PSG Mercato : Presnel Kimpembe à Paris jusqu'en 2024 (Off.)

L’histoire va se poursuivre pour Presnel Kimpembe au PSG. Ce samedi, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation du contrat de son défenseur central.

Presnel Kimpembe prolonge son contrat avec le PSG

Alors que plusieurs titis quittent le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe est parti pour être un meuble du PSG. Le défenseur central a prolongé son contrat d’un an avec son club formateur. Le joueur de 24 ans est désormais lié au PSG jusqu’en 2024. Arrivé au club en 2011, le natif de Beaumont-sur-Oise a encore soif de victoires avec Paris, club avec lequel il a déjà tout remporté sur le plan national. Il ne lui manque plus qu’une médaille continentale avec le Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe compte 136 matches avec son club de cœur pour un but.

Kimpembe, successeur de Thiago Silva ?

Dans l’équipe première depuis 2015, Presnel Kimpembe est aujourd’hui l’un des rares titis qui a fini par s’y imposer. Sa prolongation intervient alors que Thiago Silva est sur le départ. Le Brésilien arrive en fin de contrat et va quitter le club une fois qu’il aura honoré les dernières échéances. Le Parisien est donc parti pour tenir une place de choix au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Le champion du monde a même quelques fois arboré le brassard de capitaine. Avec Marquinhos, également prolongé jusqu’en 2024, il est appelé à former la future charnière centrale défensive du Paris Saint-Germain. Les deux hommes ont déjà démontré qu’ils avaient les épaules pour porter Paris. Leur solidité a notamment été l’une des clés de la remontada contre le Borussia Dortmund (2-0) en mars.