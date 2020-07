Montpellier HSC : Equipementier, Nicollin calme les fans

Équipementier du Montpellier HSC depuis 20 ans, Nike ne fabrique pas toujours des maillots au goût des supporters. Laurent Nicollin invite les fans à se montrer compréhensifs devant les difficultés à fabriquer un maillot irréprochable.

Montpellier HSC : Laurent Nicollin vole au secours de Nike

Nike est l’équipementier historique du Montpellier HSC. La collaboration entre le club et la marque dure depuis 20 années. Sur le site officiel du Montpellier HSC, Laurent Nicollin s’est enflammé pour la marque américaine. Le président montpelliérain estime que « Nike est… le n°1 des articles de sport ». Un avis qui est toutefois loin d’être partagé par les supporters. Pour les fans héraultais, Nike ne fabrique pas de jolis maillots. Une opinion que le dirigeant pailladin n’écarte pas du revers de la main. « Parfois, on n’a peut-être pas tout ce qu’on veut ou tout ce qu’on voudrait avoir, les supporters se plaignent parfois du maillot parce qu’on ne peut pas faire celui qu’on veut comme ça à l’instant T », a-t-il admis. Mais il souhaite que les supporters se montrent moins intransigeants, car la fabrication de maillot exige du temps et « ne se fait pas en 2 ou 3 mois, il faut un an ou deux d’avance pour préparer des gammes… » Reste que Laurent Nicollin est « heureux et ravi de ce partenariat et… trouve que c’est une bonne image pour le MHSC d’être associé à une belle marque comme Nike ».

Le président de Montpellier HSC dévoile son maillot préféré

De tous ces maillots fabriqués par Nike ces dernières années, il y en a un que Laurent Nicollin admire le plus. Sans être sûr à 100% de faire l'unanimité, le dirigeant héraultais « va dire que le coup de cœur c’est celui du titre de champion ». Même si ce maillot « n’est pas le plus joli, mais sa symbolique était très forte ».