LOSC, Naples Mercato : Un ultimatum fixé à Victor Osimhen ?

L’attente commence à être longue pour Naples. Le club attend toujours la réponse définitive de Victor Osimhen. Selon la presse transalpine, la formation italienne aurait donné un délai au buteur du LOSC.

Naples perd patience pour Victor Osimhen

Naples n’en peut plus d’attendre Victor Osimhen. C’est ce que vient de révéler le Corriere dello Sport. Pour le média transalpin, la direction du club italien aurait fixé un délai de 10 jours au joueur du Lille OSC qui avait demandé du temps pour lâcher sa réponse au pensionnaire de Serie A. Mais du côté de la Campanie, on ne supporte plus d’être indéfiniment dans le flou. Pour le journal, le club parthénopéen veut en finir au plus vite avec ce dossier pour savoir s’il faudra activer un plan B. Mais surtout, Naples voudrait s’éviter le même épilogue qu’avec Nicolas Pépé l’été dernier. Sur les tablettes du club italien, l’attaquant ivoirien avait fini par rejoindre Arsenal, pourtant loin de faire office de sérieux candidat.

Des raisons pour justifier le retard d’Osimhen ?

En pole dans le dossier Victor Osimhen, Naples ne voudrait donc plus perdre son temps de peur d’être à nouveau coiffé au poteau. Osita Okolo, l’agent d’Osimhen, assure que son poulain veut être à 100% certain qu’il ne fera pas un choix qu’il va regretter plus tard. Le Nigérian (8 sélections/4 buts) craint surtout d’être confronté au racisme, un phénomène répandu dans les stades en Italie. Le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly révélait d’ailleurs avoir été contacté par le buteur de Lille pour discuter à ce sujet. Reste maintenant à savoir si le Sénégalais est parvenu à convaincre son cadet nigérian de le joindre.