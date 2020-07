ASSE : Puel fait une nouvelle misère à Stéphane Ruffier !

Le portier de l’ ASSE, Stéphane Ruffier, se souviendra longtemps de Claude Puel. Non content de l’avoir destitué de son statut de gardien titulaire de l’AS Saint-Étienne, il vient de lui faire une nouvelle misère que le concerné oubliera difficilement.

ASSE : Stéphane Ruffier désormais avec l'équipe de CFA 2

Claude Puel n’entretient pas de bons rapports avec le gardien Stéphane Ruffier et cela fait quelques mois déjà que ça dure. Depuis le 16 février dernier et une défaite de l' ASSE à Brest, Claude Puel n’a plus aligné le portier légendaire des Verts dans les buts. Les déclarations de l’agent du gardien avaient envenimé la situation et depuis, la situation du gardien a empiré. S’il est bien dans le groupe pour le stage de préparation du match de la finale de la Coupe de France contre le PSG, il ne devrait pas y rester pour très longtemps, selon Manu Lonjon.

Manu Lonjon monte le son pour Ruffier

Selon le journaliste, Stéphane Ruffier a été envoyé en équipe B de l’ASSE pour ses entraînements. Manu Lonjon a déclaré : « Malheureusement, hier, toujours pas de Ruffier mais je ne perds pas espoir pour son retour. Pour info, maintenant il est envoyé comme hier à l’entraînement avec la CFA 2. » Cette décision est forcement un coup dur pour le portier que les fans stéphanois espéraient revoir à son poste la saison prochaine. Visiblement, on s’en éloigne.