FC Barcelone Mercato : Ivan Rakitic s'offre à David Beckham

Cadre de l’effectif du FC Barcelone, Ivan Rakitic doit néanmoins se trouver un point de chute cet été. Le vice-champion du monde croate pourrait rebondir en MLS. Le milieu se voit bien rejoindre la franchise de David Beckham.

Ivan Rakitic vers l’Inter de David Beckham ?

Arrivé au FC Barcelone en 2014, les jours d’ Ivan Rakitic semblent comptés chez les Blaugranas. S’il lui reste encore un an de contrat, le milieu croate devrait quitter la Catalogne cet été. Annoncé un peu partout en Europe (Séville, Inter, Juventus, etc.), le milieu de terrain de 32 ans pourrait poursuivre sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique. Le vice-champion du monde croate est ouvert à un challenge en MLS, un championnat qui « gagne de plus en plus d’attention internationale ». En cas de départ, Rakitic souhaite évoluer à l’Inter Miami, dernière franchise à avoir rejoint le championnat nord-américain. Le milieu de terrain du Barça espère désormais être approché par le président de la formation floridienne. « Peut-être que David Beckham m’appellera », a lâché Ivan Rakitic à ESPN.

Rakitic, une grosse perte pour le Barça ?

Bien que sur le départ, Ivan Rakitic tient toujours un rôle important chez le double champion d’Espagne en titre. Il a déjà disputé 40 matches cette saison avec le Barça pour un but et quatre passes décisives. Le départ de Rakitic ne devrait pas poser de problème au Barça. A son poste, le club ne manque pas de réserve avec les prometteurs Riqui Puig et Frenkie De Jong. Sa vente permettra surtout d’obtenir quelques liquidités. Elle pourrait rapporter quelques dizaines de millions d’euros aux Blaugranas qui ne comptent pas laisser Rakitic partir libre dans un an.