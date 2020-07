LOSC, SRFC Mercato : Un prodige de Ligue 2 lâche sa réponse

Pour se renforcer pour la saison prochaine, le LOSC et le SRFC prospectent partout, même en Ligue 2, où ces deux formations auraient ciblé Isaak Touré, défenseur central du Havre AC. Le jeune Havrais a répondu à l'intérêt de ses prétendants.

Isaak Touré visé par le LOSC et le SRFC

Le mercato estival franco-français a été très mouvementé. Du côté du LOSC et du SRFC, les recruteurs ont décidé de signer un défenseur central. Pour Lille OSC, il faudrait anticiper un départ de Gabriel, annoncé à l’AS Rome. Quant au Stade Rennais FC, Jérémy Morel est déjà parti au FC Lorient et le départ de Jérémy Gélin est imminent. Selon L’Equipe ce dimanche, les recruteurs lillois et leurs homologues rennais auraient donc visé la même cible, à savoir Isaak Touré, défenseur central de 17 ans du Havre AC, également annoncé dans le viseur du RB Leipzig et du Borussia Dortmund, deux formations de Bundesliga.

Les prétendants du minot du Havre AC fixés

Mais le LOSC, le SRFC et les deux écuries allemandes semblent avoir frappé à la mauvaise porte et devraient rayer le nom d’ Isaak Touré de leurs tablettes. En effet, la pépite du Havre AC vient de prolonger jusqu’en juin 2023. Pour les Dogues, les Bretons et les Allemands, il faudra désormais se tourner ailleurs pour espérer dénicher un renfort défensif.