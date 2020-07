Belenenses - Moreirense : Covid-19, le gardien isolé à la pause

Il s’est passé un fait insolite lors du match entre Belenenses et Moreirense (0-1) en Liga NOS (Portugal). Le gardien André Moreira a été remplacé à la mi-temps avant d'être placé immédiatement en quarantaine.

Belenenses-Moreirense : André Moreira remplacé à cause du Covid-19

Malgré le dispositif sanitaire mis en place avant le match de la 31e journée de Liga Nos opposant Belenenses à Moreirense, le Covid-19 a gâché la rencontre. Après la première période passée sur la pelouse, André Moreira a été remplacé à la mi-temps avant d'être aussitôt placé en quarantaine. « À la mi-temps, ordre a été donné au joueur (André Moreira) de quitter le terrain par décision de l'Autorité nationale de santé et du docteur Graça Freitas, qui a indiqué que les critères de distanciation et de quatorzaine n'ont pas été respectés », a expliqué un communiqué de la ligue portugaise de football samedi.

Le gardien de Belenenses atteint du Covid-19 ?

De quelle violation des « critères de distanciation et de quatorzaine » la ligue portugaise parle-t-elle ? En effet, selon la presse portugaise, le troisième gardien de Belenenses, Joao Monteiro, a été contaminé au Covid-19 alors qu’il partageait la même chambre qu'André Moreira. Mais ce dernier n’est pas atteint par le Covid-19. La ligue portugaise annonce avoir « effectué durant toute la semaine un accompagnement médical du joueur André Moreira », avant d’assurer que « le joueur a été testé négatif au SRAS CoV-2 le 8, 9 et 10 juillet, le docteur Filipe Froes (...) a fini par émettre un avis positif pour la participation du gardien au match de ce (samedi) soir entre Belenenses et Moreirense ». André Moreira aurait donc été remplacé et mis en quarantaine par simple mesure de prudence…