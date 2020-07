Vente de l’OM : Stéphane Cohen (Wingate) confirme pour Ajroudi

Dans le processus de vente de l’OM, Stéphane Cohen, le patron de la banque d’affaires Wingate, a confirmé avoir été mandaté par Mohamed Ayachi Ajroudi pour mener les négociations. Mais l’homme chargé de négocier le rachat de l’Olympique de Marseille avec Frank McCourt ne s’est pas montré très rassurant sur la démarche du Franco-Tunisien désireux d’acquérir l’Olympique de Marseille.

Vente de l’OM : les rêves d'Ajroudi qui dérangent

Mohamed Ayachi Ajroudi veut racheter l’OM et a affiché dans un discours au quotidien "Le Figaro" les rêves démesurés qu’il nourrit pour le club phocéen. Le milliardaire franco-tunisien a cité les noms de Cristiano Ronaldo et de Zinedine Zidane comme personnalités souhaitées au club après son rachat. Si ce discours a enflammé certains fans de l’Olympique de Marseille qui rêve d’une réelle rivalité avec le PSG, ce même discours a provoqué des réserves chez certains. Pierre Ménès doute désormais du sérieux de l’homme d'affaires désireux de racheter l'OM. Ce dernier a pourtant franchi un pas de plus vers la réalisation de son projet.

Wingate ne connait pas le nom de la banque d’Ajroudi

Stéphane Cohen, le patron de la banque d’investissement Wingate, confirme que son établissement a effectivement été mandaté pour mener les négociations avec le propriétaire de l'Olympique de Marseille. « C'est tout récent ! J'ai été mandaté cette semaine ! », a-t-il confié à Foot Mercato. Il a ensuite rajouté « Nous on est chargé de négocier l'acquisition donc de discuter avec le vendeur, s'il est vendeur (rires) et ses conseils. » Ce dernier a tout de même soulevé une petite curiosité. Ne détenant pas les fonds du milliardaire Mohamed Ayachi Ajroudi au sein de sa banque, Stéphane Cohen est obligé de composer avec une banque étrangère où Ajroudi pourrait avoir déposé les fonds nécessaires pour la gestion de l'opération. Sauf que le milliardaire ne lui a donné aucun nom d’une quelconque banque devant convoyer ces fonds en cas de succès de l’opération. Le patron de Wingate explique la situation en disant : « Dans ce dossier, vous aurez un tour de table qui ne sera pas franco-français. Cela arrive qu'on travaille en co-mandat avec une banque internationale, qui n'est pas présente en France et pour laquelle nous sommes le représentant en France. Là, en l'occurrence, même si je ne connais pas le nom de l'autre banque, c'est le cas. »

Frank McCourt monte au combat

Du côté de Frank McCourt, c’est plutôt à une opération de riposte que l’on assiste. Loin de sembler vouloir vendre le club, Frank McCourt, à travers la société Image 7, chargée de sa communication, envoi des signaux de son intention de garder l’Olympique de Marseille. Cette entreprise a contacté les rédactions de différents médias, dont celle de l’Equipe, pour démentir une nouvelle fois les rumeurs d’une vente de l’OM. Face aux agissements de Mohamed Ayachi Ajroudi et son complice Mourad Boudjellal, le clan de l’américain dénonce une simple « tentative de déstabilisation ».