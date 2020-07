OM Mercato : Le SSC Naples révèle son plan pour Jordan Amavi

Le SSC Naples voudrait signer Jordan Amavi lors du mercato estival. Pour convaincre l’OM, les recruteurs napolitains auraient déjà arrêté leur stratégie.

Jordan Amavi sur le départ ?

Revenu à son meilleur niveau cette saison, après la précédente saison compliquée sous le coaching de Rudi Garcia, Jordan Amavi n’a plus qu’un an de contrat à l’OM (jusqu’en juin 2021). Pourtant, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas encore fait d’offre de prolongation à l’ancien latéral gauche de l’OGC Nice. Une situation contractuelle qui, selon Calcionapoli24, ne laisse pas indifférent le SSC Naples, désireux de signer le Marseillais de 26 ans, aligné 26 fois pour 1 but en Ligue 1 cette saison.

Un échange entre l’Olympien et Faouzi Ghoulam ?

Pour se donner de grandes chances de réussir son coup, le SSC Naples voudrait proposer un échange avec Faouzi Ghoulam, annoncé sur les tablettes de l’OM ces dernières saisons. Un plan qui semble toutefois loin de séduire Jordan Amavi, probablement désireux de participer à la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille. De plus, dans des propos récemment confiés à La Provence, le natif de Toulon a dévoilé son intention de retourner en Premier League, où il avait déjà évolué à Aston Villa. Quant à Faouzi Ghoulam, il n’est pas dit que le club phocéen soit toujours attiré par son profil.