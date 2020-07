Ex- PSG Mercato : Le Guen regrette le départ d' Edinson Cavani

Ancien entraîneur du PSG, Paul Le Guen continue de suivre l’actualité du club de la capitale. Alors que Paris prépare son retour en Ligue des champions, son ancien coach déplore quelques décisions de ses actuels dirigeants.

Paul Le Guen attristé par deux départs au PSG

Le Paris Saint-Germain va disputer ce dimanche son premier match depuis le 11 mars dernier. Le club de la capitale va reprendre avec un amical contre Le Havre AC. À la veille de cette rencontre, Paul Le Guen a évoqué son futur adversaire. Ancien coach du club de la capitale, l’entraîneur havrais déplore les départs de Edinson Cavani et Thomas Meunier. Selon lui, l’attaquant uruguayen et le latéral belge auraient mérité de finir la campagne européenne avec Paris. « J’aurais aimé que l’aventure se termine avec Cavani et Meunier (…) Imaginer que le PSG la gagne sans Cavani me fait quelque chose (…) Il aurait été bien qu’ils terminent tous les deux l’aventure avec Paris. Je me place en simple supporteur et en simple observateur. J’ai ce regret-là », a-t-il révélé au Parisien.

Des chances pour Paris en Ligue des champions ?

Bien qu’attristé par les départs de Cavani et Meunier, Paul Le Guen croit aux chances de qualification du PSG. Le Paris Saint-Germain sera opposé à l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la C1. Un adversaire à la portée de la bande à Neymar pour le coach du Havre. Selon lui, seuls le Real Madrid et le Bayern Munich sont de véritables menaces pour son ancien club. L’entraîneur normand estime que Paris devra afficher la même attitude que lors du match retour contre Dortmund pour enfin soulever le graal. En attendant, les hommes de Thomas Tuchel doivent réussir leur retour sur le rectangle vert au Stade Océane.