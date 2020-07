Crystal Palace : Racisme contre Wilfried Zaha, l'auteur arrêté

Hier samedi, veille du match entre Aston Villa et Crystal Palace, Wilfried Zaha a fait l'objet de menaces racistes. L'attaquant ivoirien de 27 ans a été menacé de recevoir une visite s'il marquait pour ce match.

Ce dimanche, Crystal Palace de Wilfried Zaha devait défier Aston Villa à Birmingham, au stade Villa Park. Dans l'attente de cette affiche, un fan raciste du club entraîné par Dean Smith s'est illustré d'une triste façon. Pour démoraliser l'attaquant ivoirien, il joue la carte de l'intimidation à base de propos racistes. « Tu ferais mieux de ne pas marquer demain (aujourd'hui), connard de noir, ou je viendrai chez toi habillé en fantôme. » Et ce message en apparence sérieux était accompagné d'une photo du Ku Klux Klan. L'attaquant du club anglais a partagé des captures d'écrans de ces messages sur Instagram. La police qui s'est emparée de l'affaire a promis de retrouver les coupables de ces faits graves.

La police des West Midlands chargée de l'affaire a déclaré qu'elle retrouverait les auteurs de ces messages. Aston Villa, de qui se proclame l’auteur du message, a aussi promis son aide à la police pour régler l’affaire. Le club de Birmingham a condamné ces actes tout en apportant son soutien à Wilfried Zaha et son club. Et la police londonienne a annoncé ce 12 juillet avoir arrêté le fautif. "Nous avons été alertés d'une série de messages racistes envoyés à un footballeur aujourd'hui et après les avoir examinés et avoir effectué des vérifications, nous avons arrêté un garçon. Le jeune de 12 ans de Solihull (une ville dans les Midlands de l'Ouest de l'Angleterre avec une population de 94 753 habitants) a été placé en garde à vue. Merci à tous ceux qui l'ont dénoncé. Le racisme ne sera pas toléré."

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1

