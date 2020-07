Barça Mercato : Manchester United fixé pour Ousmane Dembélé

Malgré sa saison pratiquement blanche au Barça, Ousmane Dembélé est toujours apprécié par Manchester United qui voudrait le recruter cet été. L’attaquant du Barça ne devrait cependant pas rejoindre les Red Devils, selon ESPN.

Ousmane Dembélé dans le dur au Barça

Brillant au Stade Rennais FC puis au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé avait attiré l’attention des recruteurs du Barça. Ces derniers finiront par arracher son transfert après de difficiles négociations avec la formation allemande. Une opération réalisée en juillet 2017 et pour laquelle Josep Maria Bartomeu et son staff ont déboursé 140 millions d’euros. Mais l’aventure de l’ancien Breton en Catalogne est un fiasco. Habitué des écarts de conduite, il se fait souvent rappeler à l’ordre. Régulièrement blessé, il est incapable d’enchaîner des matches au point de s’imposer dans l’effectif du Barça. Cette saison, il n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues avant de se blesser une fois de plus.

Manchester United tient la réponse du Barcelonais

Et pourtant, Manchester United serait toujours très intéressé par les services de Ousmane Dembélé. Les Anglais envisagent une relance de son dossier en cas d’échec du dossier Jadon Sancho (Borussia Dortmund). Cependant, les Mancuniens devraient oublier la piste menant à l’ailier de 23 ans. Selon ESPN, Ousmane Dembélé ne souhaite pas évoluer à Manchester United. Le média assure même qu’il n’y a « aucune chance » de voir le champion du monde 2018 signer chez les Red Devils lors de ce mercato estival.