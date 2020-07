ASSE Mercato : Un renfort inattendu et forcé pour Claude Puel

L'entraîneur de l' ASSE Claude Puel doit s'attendre à une recrue qu'il n'a pas demandé. Le technicien stéphanois qui croyait s'être débarrassé d'un indésirable va devoir composer avec le prochain retour de Harold Moukoudi.

Harold Moukoudi revient à l’ ASSE

Fin de l’aventure anglaise pour Harold Moukoudi. Dimanche, le défenseur central a confirmé son départ de Middlesbrough où il était prêté sans option d’achat depuis janvier. Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur de l’ ASSE a remercié le club anglais et ses supporters. Il annonce par la même occasion son retour en France. Il faut dire que l’absence du Camerounais (1 sélection) contre Bristol (défaite des siens 3-1) samedi avait de quoi surprendre. Durant sa pige, le défenseur a disputé 8 rencontres de Championship en tant que titulaire pour une passe décisive. Le natif de Bondy va donc revenir à l’AS Saint-Étienne, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2023.

Un nouveau départ en vue chez les Verts ?

L’arrivée de Neil Warnock en tant que coach de Middlesbrough pourrait expliquer ce retour (surprise) d’ Harold Moukoudi à l' AS Saint-Étienne. Jonathan Woodgate, son prédécesseur sur le banc des Smoggies, souhaitait que le Stéphanois soit définitivement recruté comme l’indique le Hartlepool Mail. Mais avec le changement d’entraîneur, cela semble désormais impossible. De retour à Saint-Étienne, Harold Moukoudi n’est pas certain de faire long feu chez les Verts qu'il avait rejoint l'été dernier. Il n’entre pas vraiment dans les plans de Claude Puel. Avant son départ en Angleterre, il n’avait joué que six matches sous les ordres du coach de l’ASSE. Sauf en cas de prestations agréablement surprenantes lors des séances d'entraînement d'avant saison, il semble condamné à un nouveau départ.