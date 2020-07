Real Madrid : Nouvelle réponse de Zidane aux Barcelonais

Zinedine Zidane était présent en conférence de presse ce dimanche après-midi. Comme il fallait s’y attendre, l’entraîneur français n’a pas échappé aux questions sur l’arbitrage en faveur du Real Madrid, leader de Liga.

Le Real Madrid favorisé par l’arbitrage ?

Dans la course au titre de Liga cette saison, le Real Madrid devance le FC Barcelone d’1 point avec un match en retard. Depuis la reprise du championnat, c’est très rare de voir l’écurie madrilène terminer un match sans bénéficier d’un penalty souvent généreux. En revanche, les adversaires des Madrilènes sont quelques fois privés de penalties assez évidents. Pour les joueurs, les supporters et les médias catalans, il ne faut plus chercher midi à 14 heures, l’arbitrage et la VAR sont clairement en faveur des Madrilènes. Des positions ouvertement exprimées par Gerard Piqué et le président Josep Maria Bartomeu.

Zinedine Zidane insensible aux critiques des Barcelonais

Zinedine Zidane avait déjà répondu au défenseur central catalan, puis à son président. Mais le débat ne s’est toujours pas calmé. Ce dimanche, en conférence de presse d’avant-match entre Grenade et le Real Madrid (ce dimanche, 36e journée de Liga), le patron du banc des Merengue a encore été interrogé sur les accusations des Barcelonais. Le champion du monde 1998 a répondu que ça ne le « dérange pas que des choses soient dites à ce sujet » et que chacun « dira ce qu’il pense du Real Madrid parce que c’est le club le plus important de l’histoire et cela ne changera jamais ». Enfin, pour Zinedine Zidane, chaque homme « est libre de parler et de dire ce qu’il pense », ce qui l’ « intéresse le plus », c’est la performance de ses joueurs sur la pelouse.