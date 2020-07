ASSE Mercato : Grosse annonce sur l’avenir de Miguel Trauco

Juste un an après sa signature, Miguel Trauco pourrait déjà quitter l’ASSE. L’Olympiakos se présente comme un prétendant du latéral péruvien. Une destination que valide l’agent du joueur.

Miguel Trauco à l’Olympiakos, son agent valide

Débutée l’été dernier, l’histoire entre l’ASSE et Miguel Trauco pourrait déjà prendre fin. S’il lui reste encore deux années de contrat, le latéral péruvien est sur le départ à l’AS Saint-Etienne. Le profil du défenseur de 27 ans plairait notamment à l’Olympiakos Le Pirée. Alors que la destination a de quoi surprendre, José Chacon verrait bien son poulain sous le maillot du club grec. « L’Olympiakos est une grande équipe. Nous le savons, notamment via son passé dans les compétitions européennes. C’est une grande équipe en Europe et ce serait un très bon choix pour Miguel », a déclaré l’agent du défenseur à Sport24. Pour le représentant du Stéphanois, « c’est aux clubs de s’entendre ».

Trauco poussé vers la sortie par Claude Puel ?

Ces derniers mois, l’avenir de Miguel Trauco semble s’écrire loin de l’ASSE. Claude Puel s’intéresse à d’autres profils de joueurs. Le coach de Saint-Etienne préfère les jeunes prometteurs à l’image d’Adil Aouchiche, Jean-Philippe Krasso ou Yvan Neyou Noupa. L’entraîneur des Verts ne devrait donc pas s’opposer au départ de Trauco cet été. Il a d’ailleurs laissé l’international péruvien (50 sélections) sur le flanc lors du dernier match amical remporté (4-1) contre l’OGC Nice. Selon la même source, le club du Forez pourrait réclamer 3 millions d’euros pour libérer Miguel Trauco. Il n’avait déboursé qu’un million d’euros pour recruter son latéral sud-américain l’été dernier.