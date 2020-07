Ligue 1 : Maracineanu favorable au retour du public au stade

Interrogée sur un retour des supporters dans les stades la saison prochaine, Roxana Maracineanu a répondu qu’elle n’était pas contre. La ministre déléguée aux Sports a même évoqué une possibilité d’augmentation du nombre de supporters déjà autorisé.

Roxana Maracineanu d’accord pour le retour des supporters dans les stades

Le Havre AC et le PSG se sont affrontés ce dimanche en match amical (9-0). Cette rencontre est la première en France avec du monde dans les tribunes depuis la suspension (mi-mars) puis l’arrêt (fin avril) de la saison. De quoi donner des idées à Roxana Maracineanu sur l’épineuse question du retour du public dans les stades la saison prochaine. Au micro de beIN SPORTS, la ministre déléguée aux Sports a expliqué vouloir « passer sur une jauge relative à la capacité d'accueil des stades » et que, pour l’instant, « le chiffre de 5000 prime ». Elle a même ajouté que « la reprise du championnat à la mi-août pourrait se faire avec plus de monde dans les grands stades ». Roxana Maracineanu est donc favorable au retour des supporters dans les tribunes la saison prochaine. Mieux, la membre du gouvernement n’exclut pas que plus de 5000 supporters soient autorisés dans chaque stade.

Un retour du public encore sous condition

Mais Roxana Maracineanu a la tête sur les épaules. Elle sait que tous les calculs et les espoirs peuvent être ruinés par la situation sanitaire et qu’il faut être modéré dans les promesses. « On verra si la situation sanitaire nous permet d'aller plus loin », a prévenu l’ancienne nageuse.