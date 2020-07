Rachat de l'OM : Ayachi Ajroudi se fait un allié de poids

Candidat déclaré au rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi est un grand inconnu pour la plupart des observateurs. Mais pas pour Jack Lang, ancien ministre de la Culture et actuel président de l’Institut du monde arabe.

Mohamed Ayachi Ajroudi, un mystère ?

Mohamed Ayachi Ajroudi veut racheter l’OM. Il promet d’investir massivement et de signer des stars mondiales comme Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Son ambition, c’est de refaire de l’Olympique de Marseille l’un des plus grands clubs d’Europe. Reste que cet ingénieur et riche homme d’affaires est un grand inconnu pour la plupart des observateurs et très peu de personnes ont foi en ses promesses. Plusieurs personnalités du monde du football français doutent de ses intentions. Certains n'hésitent plus à l'assimiler à un certain Jack Kachkar qui s'était fait de la publicité en France en prétendant vouloir racheter l'OM.

Jack Lang, grand admirateur du Franco-Tunisien

Confronté à ce lot d’avis défavorables, Mohamed Ayachi Ajroudi peut cependant compter sur le soutien de Jack Lang. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, l’ancien ministre de la Culture a tenu des propos qui tendent à prouver qu’il connaît très bien le candidat au rachat de l’OM. S’il a évité de se prononcer sur l’épineuse question du rachat du club marseillais, Jack Lang a en revanche décrit le milliardaire franco-tunisien comme « un homme généreux, amical, un vrai humaniste ». Le président de l’Institut du monde arabe a également présenté le bailleur de fonds comme « un opposant de l'islam politique, un républicain convaincu » qui « a beaucoup d'idées » et qui « est quelqu'un de très inventif ». Une belle description qui semble tout de même avoir du mal à convaincre Frank McCourt qui n’est toujours pas chaud pour vendre l’Olympique de Marseille…