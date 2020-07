Real : Les vérités de Zidane sur la concurrence avec le Barça

Le Real Madrid file droit vers le titre de Liga cette saison. Mais son poursuivant direct, le Barça, n’a pas encore dit son dernier mot. Zinedine Zidane a expliqué comment il envisageait cette concurrence.

Course poursuite entre le Real Madrid et le Barça

Le Real Madrid se déplace ce lundi sur la pelouse de Grenade pour le compte de la 36e journée de Liga. Malgré ce match en moins par rapport au Barça, vainqueur de Valladolid (1-0) samedi, le club madrilène est leader de Liga avec 80 points, soit 1 point de plus que les Barcelonais (79 points). Reste que malgré leur statut de leaders, les Madrilènes ne sont pas encore assurés d’être champions. Un faux pas des Merengue sur les 3 dernières journées les mettrait en danger et pourrait donner l’occasion aux Barcelonais des les coiffer au poteau, au soir du 19 juillet, 38e et dernière journée de Liga.

Zinedine Zidane concentré sur le titre

Présent en conférence de presse dimanche, Zinedine Zidane a évoqué la concurrence avec le Barça. L’entraîneur du Real Madrid a rappelé que le club « qui gagnera sera celui qui aura le plus de points à la fin de la saison ». Autrement dit, le résultat prime actuellement sur la manière. « Nous avons seulement l'obligation de démontrer que nous sommes bons », a indiqué le technicien français. Enfin, Zinedine Zidane pense que le travail des Madrilènes « sur le terrain et… les efforts des joueurs à l'entraînement » devraient leur permettre de conquérir le titre, le 34e de leur histoire…