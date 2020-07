SRFC Mercato : Le Real a trouvé le remplaçant de Camavinga

Désireux de recruter Eduardo Camavinga cet été, le Real Madrid se heurte cependant à la volonté du SRFC de ne pas le libérer. Les recruteurs madrilènes se sont alors tournés vers Marc Roca, prodige de l’Espanyol Barcelone…

Le dossier Eduardo Camavinga remplacé par la piste Marc Roca

Zinedine Zidane est un grand admirateur d’Eduardo Camavinga, jeune milieu défensif du SRFC. L’entraîneur du Real Madrid espère en faire le remplaçant puis le successeur du Brésilien Casemiro. Mais le technicien français des Madrilènes devrait ravaler ses rêves pour le Breton de 17 ans. Le Stade Rennais FC n’a aucune intention de laisser filer le natif de Miconje, Julien Stéphan réclamant un effectif étoffé pour accroître ses chances de traverser les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Les recruteurs madrilènes auraient compris qu’il est encore temps de prospecter ailleurs pour rajeunir leur entrejeu vieillissant et qui montre des signes d’essoufflement, à l’image de Luka Modric (34 ans) et de Toni Kroos (30ans). Marc Roca, milieu de terrain de l’Espanyol Barcelone, serait devenu la nouvelle cible du Real Madrid, en remplacement de la piste menant à Eduardo Camavinga. Le minot catalan est d’autant accessible qu’il ne devrait pas descendre en division inférieure avec l'Espanyol Barcelone, déjà relégué. Et l’Espanyol Barcelone ne peut plus réclamer la clause libératoire du prodige de 23 ans, soit 40 millions d’euros. Une situation qui semble placer les recruteurs madrilènes dans une position favorable pour conclure le dossier.

Arsenal en lice pour Marc Roca

Mais l’affaire est encore très loin d’être dans la poche pour le Real Madrid. Selon le Mirror, Arsenal voudrait également écourter le contrat du natif de Vilafranca del Penedès (Espagne), valable jusqu’en juin 2022. Le média britannique explique que le club londonien a décidé de privilégier les cibles espagnoles pour le renfort de son entrejeu la saison prochaine. Ainsi, sur la liste des recruteurs gunners, Marc Roca occupe une place de choix, aux côtés du Ghanéen Thomas Partey (Atlético de Madrid). Une concurrence Real Madrid-Arsenal que le SRFC aura intérêt à suivre de près...