Finale PSG - OL : Lopes ou Tatarusanu ? Garcia a fait son choix

L'OL se déplacera au Stade de France, vendredi 31 juillet, pour jouer sa finale de Coupe de la Ligue contre le PSG. L'entraîneur, Rudi Garcia, a déjà dévoilé un élément clé de son onze de départ.

OL : Objectif Coupe de la Ligue

C'est l'un des derniers espoirs d'Europe pour l'Olympique Lyonnais que représente cette finale de Coupe de la Ligue. En cas de victoire, les Gones disputeront les tours préliminaires d'Europa League, et un échec les contraindrait à remporter la Ligue des Champions, où de coriaces adversaires les attendent. Ainsi, c'est bien cette finale du 31 juillet prochain qui offrira à l'OL le plus de chances de participer à une coupe d'Europe.

Tatarusanu dans les buts plutôt que Lopes

Dans le Progrès, Rudi Garcia a déjà dévoilé l'un des secrets de sa composition de départ. Il a tranché en faveur du gardien international roumain Ciprian Tatarusanu pour garder les buts rhodaniens, au détriment du titulaire habituel Anthony Lopes. Un choix somme toute logique puisque c'est l'ancien nantais qui a disputé l'intégralité de la compétition jusqu'à présent. Il n'est d'ailleurs pas étranger au parcours des Lyonnais. S'il n'a pas eu grand chose à faire en huitièmes et en quarts de finale contre Toulouse (4-1) et Brest (3-1), il s'est montré décisif en demi-finale contre le LOSC (2-2, 4-3 t.a.b), repoussant le premier tir au but de la séance.