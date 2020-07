RC Lens Mercato : moisson abondante pour les Sang et Or

Au RC Lens, l’ambiance est à la préparation du retour en Ligue 1. En coulisse, les dirigeants s’activent sur le mercato estival pour offrir à Franck Haise un groupe capable de lui faciliter l’obtention du maintien dans l’élite. Retour sur les transferts déjà bouclés et à venir au Racing Club de Lens

Quel mercato pour le RC Lens ?

Le 30 avril passé, la LFP prononçait la fin du football professionnel en France pour cette saison. En Ligue 2, le RC Lens et le FC Lorient, les deux premiers, reviennent dans l’élite alors que Toulouse et Amiens font le chemin inverse. Cette décision tombait alors qu’il restait une dizaine de matchs à jouer avant de boucler la saison. La pandémie de Covid-19, qui a même obligé les autorités à confiner la population, venait ainsi de créer une crise économique sans précédent pour les clubs. Il n’empêche que la décision d’arrêter le championnat n’était pas mauvaise pour le Racing Club de Lens. Les Sang et Or venaient d’arracher deux précieuses victoires après la nomination de Franck Haise. Le club est donc deuxième quand les matchs sont arrêtés. Maintenant que la montée tant souhaitée est acquise, le club doit se préparer à batailler dur la saison prochaine, c’est l’objectif maintient qui oblige à un mercato très strict.

Combien de nouveaux joueurs au Racing Club de Lens ?

Après le coup de sifflet final de la saison 2020, la direction du RCL s’est tout de suite plongée dans les dossiers mercato. Avec un besoin par ligne, le club a déjà réalisé une moisson abondante avec pas moins de 6 joueurs recrutés. Il a aussi libéré certains de ses joueurs qui n’entraient plus dans les plans pour la saison prochaine. La semaine dernière, le transfert du milieu offensif Gaël Kakuta, tant souhaité, a été officialisé. Le milieu offensif arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’opération est estimée à 5,7 millions d’euros. Mais le joueur d’Amiens SC n’est pas seul à rejoindre le Racing Club de Lens. Il n’est que la 6e recrue lensoise de cet été.

Corentin Jean, l’attaquant de Toulouse FC a rejoint le RCL. À 24 ans, il a déjà bien tourné dans les clubs français. Sa carrière débutée à l’ES Troyes AC l’a conduit à l’AS Monaco avant un prêt concluant à Toulouse Football Club où il jouera 3 saisons. Prêté aux Lensois, il était à 3 buts en 9 matchs quand la saison s’est arrêtée. Le tout nouveau venu au club reste Jonathan Clauss. Il arrive d’Arminia Bielefeld, un club allemand. Âgé de 27 ans, il va solidifier la défense du Racing Club de Lens. Sa capacité à accompagner les actions offensives lui a permis d’inscrire 8 buts. Franck Haise espère que son nouveau latéral droit continuera d’étirer son 1m85 sur les coups de pied arrêtés dans les défenses adverses. Loïc Badé a lui aussi signé pour renforcer la défense centrale. L’ancien joueur du Havre arrive pour apporter du sang nouveau derrière. Arnaud Pouille, le directeur général du club l’avait dit, le RCL vise un joueur par ligne, voir plusieurs. Le recrutement lui a pour le moment donné raison puisque même le poste de gardien de but n’a pas été délaissé. Wuilker Farinez a signé. Le Vénézuélien vient de Millonarios.

Wuilker Farinez et Facundo Medina, 2 Sud-Américains lensois

Et Wuilker Farinez n’est pas le seul footballeur venu d’Amérique du Sud cet été. Le RC Lens a aussi recruté Facundo Medina, défenseur arrière gauche de métier. Il évoluait au CA Talleres, en Argentine. Il est international 23 de la sélection de son pays avec 5 matchs à son actif. L’attaquant axial Ignatius Ganago sera un des nouveaux visages du RC Lens la saison prochaine lui aussi. Le Camerounais arrive de l’OGC Nice où il évoluait depuis 2017. Il a inscrit 7 buts en 62 matchs, des statistiques qu’il devra très rapidement améliorer pour espérer durer dans le nord de la France. À noter qu’Ignatius Ganago n’a que 21 ans. Il a donc une marge de progression importante. À lui de travailler sérieusement pour passer un cap chez le vice-champion de Ligue 2. Le nouveau joueur lensois est en tout cas très attendu après les éloges qui ont déjà circulé sur son compte.

Jérémy Gélin (Stade Rennais) et Enzo Crivelli (Basaksehir), encore 2 cibles

Jérémy Gélin, le défenseur du Stade Rennais plait aux lensois. La bonne nouvelle est que le joueur de 23 ans n’est pas non plus indifférent au projet sportif du RC Lens. Même si le Stade Rennais qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine a besoin d’un effectif plus important, son transfert vers l’équipe Sang et Or est toujours fort possible. Le joueur du Stade Rennais dispose d’une offre du club, selon l’Équipe. Enzo Crivelli est l’autre tentation des recruteurs lensois. Il a réalisé une belle prestations lors du match de son équipe (Istanbul Basaksehir) face à Antalyaspor (2-0) samedi. L’attaquant français a ouvert la marque de la tête sur un corner frappé par Irfan Can Kahveci (65e, 1-0). Il a aussi réalisé deux passes décisives lors de cette rencontre. Le club garde un œil sur la situation de Enzo Crivelli qui ne semble pas opposé à un retour en France.

L'Objectif de la saison

Avec ce mercato mouvementé, on croirait presque que le RC Lens se dispose à aller chercher une place pour la prochaine Ligue des Champions. L’objectif de la saison sera bien entendu d’assurer le maintien. Et pour le plaisir du public, ce petit monde devra briller lors des derbys du nord. Roger Boli et Tiehi Joël que j'ai surpris au détour d'une conversation attachent un prix fort aux victoires du club face à son rival Lille OSC.