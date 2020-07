Barça Mercato : Prolongation de Messi, les vérités de Bartomeu

Déçu des difficultés du Barça ces dernières années, Lionel Messi aurait suspendu les discussions pour sa prolongation et pourrait quitter la Catalogne à la fin de son contrat (juin 2021). Faux ! A en croire Josep Maria Bartomeu.

Bartomeu très optimiste pour la prolongation de Lionel Messi

Le Barça marque le pas en Europe (2 éliminations de rang humiliantes contre l’AS Rome puis Liverpool) et même en Espagne (perte imminente du titre de Liga au profit du Real Madrid cette saison). Une situation qui ne serait pas du goût de Lionel Messi, qu’on dit désormais désireux de quitter la Catalogne. D’ailleurs, le génie argentin de 33 ans aurait suspendu les négociations pour sa prolongation (juin 2023), alors que son contrat expire en juin 2021. De quoi inquiéter sérieusement les supporters barcelonais, mais pas Josep Maria Bartomeu. Selon les confidences du président barcelonais sur TV3 dimanche soir, le Barça « discute… a discuté et… discutera avec Messi ». Autrement dit, les rumeurs concernant la suspension des négociations pour la prolongation du « meilleur joueur de l’histoire du football » sont fausses. Convaincu que Lionel Messi « a encore des années devant lui » et qu' « il est en pleine forme », Josep Maria Bartomeu a ajouté n’avoir « aucun doute sur le fait qu’il restera au Barça ». Et le dirigeant catalan de marteler : « Je suis certain qu’il va prolonger. »

Une reconversion de l’Argentin au FC Barcelone ?

Josep Maria Bartomeu envisage même une reconversion en Catalogne pour le sextuple Ballon d’Or, en déclarant que « le futur et l'après-carrière de Messi » sont à Barcelone. Des déclarations qui devraient ramener l’espoir parmi les supporters barcelonais.