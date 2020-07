OL Mercato : Le prix de Thiago Mendes fixé au VfL Wolfsburg

Thiago Mendes n’a pas satisfait les attentes de l’OL la saison dernière, son avenir à l’Olympique Lyonnais pourrait être écourté. Cependant, il ne sera pas cédé à n’importe quel prix. Le VfL Wolfsburg, l’un des prétendants du milieu de terrain sait désormais à quoi s’en tenir.

Thiago Mendes vendu à 25 M€ au VfL Wolfsburg ?

Thiago Mendes a certes déçu les attentes des dirigeants de l’OL la saison dernière, mais il n’est pas poussé dehors. L'Olympique Lyonnais a transféré Lucas Tousart au Hertha Berlin et ne veut pas faire un autre trou dans son entrejeu. Néanmoins, le futur de l’ancien joueur du LOSC pourrait dépendre des clubs intéressés par ses services, dont le VfL Wolfsburg. Le club allemand s’est renseigné sur la situation du Brésilien selon Globo Esporte. Les Loups sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa et sont en quête de renforts. Mais pour Thiago Mendes, l’OL se montre bien gourmand. D’après le média brésilien, Juninho a fixé le tarif de son compatriote à 25 M€. Un montant qui pourrait refroidir le club de Bundesliga, vu la crise financière créée par la pandémie de coronavirus.

La cote de Thiago Mendes a fortement chuté

L’OL a transféré Thiago Mendes de Lille OSC en juillet 2019 contre 22 M€ plus des bonus pouvant aller jusqu’à 4,5 M€. La saison dernière, le milieu défensif a pris part à 33 matchs, dont 22 en Ligue 1. Il n’a pas marqué le moindre but, mais a délivré 7 passes décisives. Il avait été critiqué un temps par Jean-Michel Aulas qui lui reprochait de jouer en dessous du niveau qu'il avait au LOSC. Selon Sportune, la cote du joueur de 28 ans a baissé du fait de la crise de COVID-19, elle est estimée entre 10 et 15 M€ par l’Observatoire du Football CIES. D’après le site spécialisé allemand Transfermarkt, Thiago Mendes vaut 16 M€ sur le marché actuel.