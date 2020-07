Liga : Cadix sur le point de recruter un champion d'Europe !

Champion d'Europe en 2012 avec la sélection espagnole, Alvaro Negredo, actuellement aux Émirats arabes unis, au club d'Al Nasr Dubaï, va s'engager avec le CF Cadix.

Promotion et arrivée de Negredo, ça plane pour Cadix

Suite à la défaite du Real Saragosse contre le Real Oviedo (2-4) hier, le CF Cadix est assuré de disputer la saison 2020/2021 en Liga. En effet, à deux journées de la fin de la Segunda Division, le club gaditan compte 7 points d'avance sur Saragosse, troisième et barragiste. Pour la première fois depuis 14 ans, le club andalou va goûter à l'élite du football espagnol présentement dominée par le Real Madrid. Après une première partie de saison difficile, Zinedine Zidane et ses joueurs ont repris la tête du championnat et se dirigent maintenant vers un nouveau titre.

Outre la promotion définitivement assurée, Cadix va pouvoir compter sur un atout de marque la saison prochaine afin de remplir sa mission maintien. Le président du club du sud de l'Espagne, Manuel Vizcaino, a annoncé la future arrivée du buteur Alvaro Negredo. Ce dernier est loin d'être inconnu au-delà des Pyrénées puisqu'il a sillonné l'Espagne pour faire les belles heures du Rayo Vallecano, d'Almeria, du FC Séville, et de Valence. Après quelques exils à l'étranger, notamment à Manchester City, Negredo va retrouver son pays natal, avec lequel il a remporté l'Euro 2012 en Ukraine et en Pologne. Il évoluait cette saison à Al Nasr Dubai après avoir quitté Besiktas en 2018.