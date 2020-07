Mercato ASSE : Puel s’enflamme pour son Paul Pogba

Le mercato ASSE a permis la venue d'un Paul Pogba, selon les impressions de Claude Puel sur la recrue Yvan Neyou. Ce dernier est arrivé du Sporting Braga, en prêt, avec une option d’achat. Ce joueur a pour lui des caractéristiques similaires à celles du champion du monde Paul Pogba.

Mercato ASSE : des points communs entre Yvan Neyou et Paul Pogba

L’ASSE s’est fait prêter Yvan Neyou pour la saison 2020-2021. Une option d'achat est incluse dans le contrat du milieu de terrain de 23 ans. L’arrivée du Camerounais a été officialisée jeudi dernier. Cependant, il n’a pas pris part au match amical contre l’OGC Nice (4-1), vendredi. Malgré ce rendez-vous manqué, Claude Puel a déjà un avis sur le profil de la 3e recrue estivale de l’AS Saint-Étienne. L’entraineur des Verts a encensé son nouveau joueur déclarant : « C’est un joueur qui a des qualités techniques très intéressantes... On essaye de trouver des jeunes qui nous semblent avoir un certain talent et qui financièrement, n’ont pas un gros impact » sur les finances du club. Séduit par le profil de Yvan Neyou, le manager général de l'AS Saint-Étienne s’est carrément enflammé pour ce dernier. Il a trouvé des points communs entre Yvan Neyou et Paul Pogba. « Toutes proportions gardées, Yvan me fait un peu penser à Paul Pogba », a glissé le coach stéphanois, tout en précisant qu'ils « ont la même façon de courir et ont un peu le même style de jeu ».

Dans quel système Puel va-t-il utiliser Yvan Neyou ?

Bien avant de faire cette déclaration sur sa nouvelle recrue, Claude Puel a détaillé le profil du joueur de 23 ans. D'après lui, l'ancien joueur du SC Sedan et du Stade Lavallois « est capable de jouer en sentinelle devant la défense, car il a vraiment cette capacité à se sortir de la pression ». Et ce n'est pas tout ! Le coach de l'ASSE sait déjà comment tirer le meilleur du « polyvalent, vif, rapide et dribbleur » Yvan Neyou, dans l’entrejeu stéphanois. « Je trouve que c’est dans un 4-4-2 qu’il fait le plus de différences et est le plus performant », a-t-il noté. La nouvelle recrue du finaliste de la Coupe de France pourrait jouer le match contre le PSG.