Crystal Palace : Victime d'insultes racistes, Wilfried Zaha réagit

En marge du match de Premier League contre Aston Villa, Wilfried Zaha avait reçu des messages racites via les réseaux sociaux. L'Ivoirien a réagi.

Responsable, qu'importe l'âge selon Wilfried Zaha

Wilfried Zaha, le milieu offensif de Crystal Palace, a publié un message sur son compte Twitter faisant suite aux insultes racistes reçues, venues d'un garçon de 12 ans. "Très déçu qu'on n'ait pas obtenu un meilleur résultat hier, mais je viens ici pour vous remercier pour tous vos messages de soutien. J'aimerais aussi remercier la police des West Midlands pour l'arrestation rapide qu'ils ont menée. Les gens doivent comprendre que, peu importe leur âge, leur comportement et leurs mots entraînent des conséquences et ils ne peuvent pas se cacher derrière les réseaux sociaux. Il est important que les plateformes de réseaux sociaux fassent comme ils l'ont fait hier, recherchent ces individus et les bannissent", a écrit l'ancien joueur de Manchester United.

Wilfried Zaha, une victime parmi tant d'autres

Le joueur aux 56 buts avec Crystal Palace poursuit. "Ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de messages, et je ne suis pas non plus le seul joueur à recevoir des messages comme ceux-ci, ça arrive tous les jours. J'aimerais remercier tout le monde pour l'amour et le soutien, mais assez, c'est assez ! Il ne suffit pas d'être dégoûté par ces messages que j'ai reçus et passer à autre chose. Il ne suffit pas de dire simplement "non au racisme". Il faut de l'action, il faut de l'éducation, les choses ont besoin de changer", a déclaré Zaha, qui en a visiblement gros sur le coeur.